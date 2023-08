Popó e Bambam se estranham em encarada do FMS 3

Na última sexta-feira, 26, a pesagem cerimonial do Fight Music Show 3 foi realizada no Clube Hebraica, em São Paulo. Recheado de atrações, o evento teve encaradas tensas e muita rivalidade. Os personagens principais foram Acelino Popó Freitas e Junior Dublê, que trocaram empurrões e deixaram o clima quente para este sábado, 26.

Ao fim das encaradas oficiais, veio o ponto alto da cerimônia. Visivelmente nervoso, Popó partiu para cima de Kleber Bambam, que acompanhava tudo das arquibancadas. Antigos desafetos, eles trocaram provocações e deixaram em aberto a possibilidade de lutar em um futuro próximo.

Ao fim da confusão, Popó pediu o microfone e aparentando estar bastante emocionado, elogiou Dublê por ter aceitado o duelo, e disparou fortemente contra Bambam afirmando que o ex-BBB não o respeita e nem assina o contrato para enfrentá-lo, e caso a luta venha acontecer, o tetracampeão mundial disparou que o desafeto não passará do primeiro round.

“Você (Junior Dublê) é homem de verdade. Você assinou contrato e entrou no lugar de Naldo, não esse otário do Bambam que está aqui querendo se aparecer que nem o contrato assinou. Veio aqui atrás de mídia, mas eu vou pegar ele a turma dele, que veio aqui com 30 pessoas. Eu estou ouvindo besteira desse cara há muito tempo, ele não me respeita como tetracampeão mundial. Se essa luta acontecer Bambam cai em um round, eu prometo”, declarou Popó.