"Prazer rever amigos", afirma Ednaldo em cerimônia do Baianão | A TARDE

Atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues esteve presente no evento de anúncio da transmissão exclusiva do Baianão pela TVE, em Salvador, nesta sexta-feira, 12, e falou sobre a alegria de reencontrar antigos amigos.

"É um prazer imenso estar com todos vocês aqui, revendo tantos amigos, clubes e pessoas amigas que sempre buscaram nos ajudar na missão no futebol. Isso ocorreu tanto durante o meu período como diretor do interior da Federação Baiana, como presidente da Federação Baiana, e também como presidente da CBF. Neste momento, estamos vivenciando uma grande alegria", afirmou ele, que já foi também presidente da FBF e passou o bastão para Ricardo Lima.

"Exatamente hoje, faz cinco anos que passei o bastão para Ricardo Lima como presidente da Federação Baiana. Este é o primeiro evento em que retorno à Bahia após minha saída da FBF. Sinto-me muito feliz por estar aqui, abraçando cada um de vocês e desejando pleno sucesso ao futebol baiano", disse.

Ednaldo também aproveitou para destacar que possui o desejo de ver todos os campeonatos do Brasil elevando cada vez mais o patamar, dando destaque especial ao Campeonato Intermunicipal, que demonstrou ser um grande acompanhador.

"Isso inclui não apenas o Campeonato Baiano, mas também o Campeonato da Série A, as competições de base, a competição feminina, a Série B, e, por fim, o Campeonato Intermunicipal, que é a menina dos olhos e uma competição que acompanhamos de qualquer lugar onde possamos estar", apontou.