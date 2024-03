Precisando pontuar, Juazeirense pega América-RN pelo Nordestão | A TARDE

Na luta para encostar no G-4 da Copa do Nordeste, a Juazeirense recebe a visita do América-RN nesta quarta-feira, 6, às 19h, no Adauto Moraes, pela 5ª rodada da primeira fase do regional. As duas equipes vivem momentos parecidos em termos de tabela e precisam se recuperar no regional.

O Cancão de Fogo ocupa a 6ª colocação no grupo A, com uma vitória e três derrotas, somando três pontos. Após a eliminação no Campeonato Baiano, a direção desligou o técnico Carlos Rabello do comando da equipe. Até o momento, não há uma definição sobre seu substituto.

O time do Norte do estado será comandado pelo auxiliar e preparador físico Rodrigo Alburquerque. Seu auxiliar será o ex-jogador e preparador físico do clube Leandro Capone.

Já o Alvirrubro é o lanterna do grupo B, com apenas um ponto somado, onde empatou uma partida e perdeu outras três. A equipe do técnico Marquinhos Santos vem motivada, após vencer o rival ABC nos pênaltis e conquistar o primeiro turno do Campeonato Potiguar.

A tendência é que o Cancão seja escalado com o que tem de melhor, com João Guilherme; Edson, Zé Romário, Maurício e Yan; Waguinho, Mauro, Janeudo e Bruno Matos; Ian Augusto e Luis Soares.