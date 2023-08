Preparação do Bahia é intensa para enfrentar o líder Botafogo

O Bahia completou mais uma sessão de treinamento visando o duelo contra o Botafogo, líder do Brasileirão. A partida está marcada para este domingo, 27, às 16h, no Engenhão. Durante a manhã desta sexta-feira, 25, o time concentrou seus esforços nas áreas técnica e tática, com foco voltado para o confronto da 21ª rodada da Série A.

No início, os jogadores assistiram um vídeo com dicas sobre o adversário. Depois disso, na academia, teve uma sessão de aquecimento antes do treino.

Depois disso, no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, os jogadores foram separados em dois times para participar de um exercício focado na técnica.

As mudanças na estratégia concentraram-se inicialmente na criação de jogadas ofensivas e na precisão das finalizações. Na etapa seguinte, em um campo mais amplo, o treinador Renato Paiva submeteu a equipe a várias simulações de partida para avaliar diferentes cenários. Para concluir, os atletas praticaram cobranças de faltas.

Continuando a se recuperar de uma lesão, o lateral-direito André realizou sessões de fisioterapia e exercícios na academia do clube.

O Bahia, com 21 pontos, precisa conquistar pontos no confronto contra o Botafogo para não entrar na zona de rebaixamento para a Série B.