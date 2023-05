Presidente da Confederação Brasileira de Vôlei morre aos 89 anos

O presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Walter Pitombo Laranjeiras, faleceu nesta quarta-feira, 31, aos 89 anos de idade. Toroca, como era conhecido, estava afastado de suas funções para cuidar de sua saúde. Ele veio a falecer em sua residência, na cidade de Maceió, em Alagoas.

Depois da saída de Ary Graça para a presidência da Federação Internacional de Vôlei, Walter assumiu a presidência da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) em março de 2014. No ano de 2017, ele foi reeleito para o cargo e, posteriormente, teve seu mandato renovado por mais quatro anos em 2021. Vale destacar que as eleições da entidade máxima do vôlei brasileiro, neste ano, marcaram um marco significativo, sendo a primeira vez em mais de 45 anos que ocorreram eleições com a presença de oposição na gestão.

Em fevereiro deste ano, Walter se afastou de suas funções. O presidente estava realizando parte de seu tratamento de saúde em São Paulo e havia retornado para Alagoas cerca de 20 dias antes. No entanto, devido ao afastamento do então presidente em exercício, Radamés Lattari, em decorrência do Caso Wallace, Toroca precisou reassumir o cargo. Assim que seu vice-presidente retornou, Toroca decidiu se afastar novamente.

Radamés, que assumiu a presidência em caráter definitivo, expressou seu pesar pela morte do antigo dirigente por meio de uma publicação.

"Amigos, infelizmente o voleibol brasileiro perdeu hoje sua maior liderança, e eu perdi um dos maiores amigos que a vida me presenteou, difícil encontrar palavras para descrevê-lo, mas acreditem um ser diferenciado, inteligente, amigo, leal, companheiro, parceiro, família. CRB, Flamengo e Mangueira, eram suas outras paixões além do voleibol e sua família. Que Deus o receba de braços abertos, até breve meu amigo", disse Radamés.

Nas redes sociais, a CBV também lamentou a morte do dirigente.

Com imenso pesar, a CBV comunica o falecimento de seu presidente, Walter Pitombo Laranjeira, o Toroca, aos 89 anos. Uma vida inteira de amor ao esporte, principalmente ao voleibol. Uma trajetória de realizações e dedicação, que ficará marcada na história do esporte nacional. Neste momento tão difícil, a CBV presta sua solidariedade à família e aos amigos, em especial a Gustavo Toroca, presidente da Federação Alagoana de Voleibol. Ao presidente Toroca, nosso muito obrigado e nossa eterna saudade.