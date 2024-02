Presidente de clube baiano promete afastamento após o Baianão | A TARDE

Professor Jodilton Souza, diretor Executivo do Bahia de Feira, vai se afastar do futebol juntamente com seu filho Tiago Souza, atual presidente do clube, ao final do Campeonato Baiano. Ele revelou que pretende transformar o clube numa Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e que irá divulgar publicamente quando o negócio for sacramentado.

O empresário vai voltar suas atenções aos empreendimentos que já possui e se mostra descontente com o alto investimento realizado e com o baixo retorno proporcionado na modalidade.

"Realmente eu decidi. Vou esperar terminar o Campeonato Baiano e vou transformar o Bahia de Feira numa SAF. Vamos procurar um comprador e nos afastar, eu, Tiago e vamos cuidar da nossa vida particular. Temos muitos afazeres, empresas para tomar conta e o futebol tem atrapalhado muito a vida da gente", disse inicialmente.

Na gestão de Jodilton Souza, o Tremendão vive seu pior momento. A equipe luta para escapar do rebaixamento no estadual, ocupando a penúltima posição, com cinco pontos somados. Após Baianão, o clube feirense não terá calendário, já que não disputará a Copa do Brasil e nem a Série D em 2024. Ele relatou as dificuldades enfrentadas ao gerir um clube no interior do estado.

"Acima de tudo, fui desapontado por uma série de fatores que a gente não consegue sair dessa situação. É muito difícil fazer futebol no interior da Bahia, receita baixa, custo alto, a gente implementando um mundo de dinheiro dentro e acho que chegou o momento da gente se afastar e buscar outras alternativas na vida da gente", explicou o gestor em entrevista ao Portal A TARDE.

Jodilton foi o grande precursor do projeto de profissionalização do Bahia de Feira. Ele assumiu o clube em 2009 e de cara conquistou a Série B do Baiano. Em 2011, o Tremendão viveu o ápice, quando foi campeão baiano de maneira inédita ao derrotar o Vitória em pleno Barradão. Dois anos depois, se sagrou campeão da Copa Governador do Estado.

Além disso, projetou o clube no cenário nacional, com seis participações na Série D do Campeonato Brasileiro e quatro na Copa do Brasil. O Bahia de Feira ostenta o status de único clube do interior a possuir um estádio próprio: a Arena Cajueiro.