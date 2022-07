Presidente do Jacuipense foca no acesso para a Série C

Depois de vencer o CSE, por 2 a 1, o time do Jacuipense conseguiu garantir classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro de forma antecipada, faltando ainda uma rodada para o encerramento da primeira fase. O presidente do Leão do Sisal, Gegê Magalhães, já sonha com o retorno à Série C do Brasileiro.

“Essa classificação chega para coroar o grande trabalho da equipe comandada por Rodrigo Chagas. A gente conseguiu manter 80% do elenco envolvido na disputa do Campeonato Baiano e apesar de perder alguns atletas por contusão conseguimos ter um bom entrosamento”, disse o presidente Gegê Magalhães em entrevista ao Portal A Tarde.

O responsável pelo futebol do time baiano falou da expectativa para avançar de fase. “Vamos agora fechar a fase de grupos contra o Sergipe. Sei que a liderança é difícil, por conta do saldo de gols, mas vamos buscar uma melhor classificação para a próxima fase. Faltam três batalhas (seis jogos no mata a mata) até a gente chegar na semifinal. Depois desse objetivo alcançado, tudo que vier é lucro. Vamos sonhar com a premiação de R$ 500 mil para o primeiro e R$ 300 para o segundo melhor colocado”.

O Jacuipense está disputando a Série D de 2022 após o rebaixamento da equipe na temporada 2021. Nesta temporada, o Leão do Sisal ficou com o vice-campeonato estadual ao perder para o Atlético de Alagoinhas.