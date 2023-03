Presidente do Sergipe agride árbitro após eliminação na Copa do Brasil

A partida entre Sergipe e Botafogo, válida pela 1ª fase da Copa do Brasil, acabou em confusão. O time nordestino sofreu o gol de empate, aos 54 minutos do segundo tempo, marcado pelo zagueiro Adryelson, no jogo que acabou em 1 a 1, resultando na eliminação da equipe.

Com isso, dirigentes e jogadores se revoltaram com a arbitragem. O presidente do Sergipe, Ernan Sena invadiu o campo do estádio Batistão e agrediu o árbitro Braulio da Silva Machado. Na sequência, tentou fazer o mesmo com o auxiliar, que revidou com a bandeira, resultando em um ferimento no rosto do mandatário do Sergipe.

Além dos dirigentes, o clima de revolta estava entre os jogadores. O goleiro Dida desabafou em entrevista concedida ao canal Sportv. “CBF, você é uma vergonha. O que ele fez aqui hoje foi uma safadeza”.

O Jipão abriu o marcador no primeiro tempo através de uma cobrança de falta do lateral-direito Augusto Potiguar e o zagueiro Adryelson igualou o marcador. Com o resultado em 1 a 1, o Alvinegro carioca avançou para a segunda fase da competição, por ser melhor colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol.