Primeira etapa do Circuito Baiano de Tênis 2024 acontece em março | A TARDE

Para abrir o calendário dos torneios oficiais da modalidade no estado neste ano, a 1ª etapa do Circuito Baiano de Tênis 2024 vai acontecer em março na Arena Parque Santiago, no Parque Bela Vista. Pela primeira vez como etapa chancelado da Federação Bahiana de Tênis (FBT) nas duas novas quadras do local, o torneio já está com inscrições abertas.

As inscrições para as categorias simples masculinas (1ª a 5ª classe), simples femininas (1ª a 3ª classe), iniciantes e duplas (A e B) podem ser realizadas pelo aplicativo ou site do Tênis Integrado, portal oficial da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), onde encontram-se todas as informações. Com a expectativa de mais de 200 tenistas, as partidas serão realizadas às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos entre 8 e 31 de março, quando acontecem as disputas de duplas junto às finais de simples.

Na abertura, 8, e no encerramento, 31, os atletas e o público poderão participar das ações, que vão contemplar, respectivamente, a entrega de kits mais um coquetel e uma cerimônia de encerramento mais confraternização. O evento é de realização da Infinite Tennis Training Center, com apoio da Arena Parque Santiago, do Boca do Rio Open de Tênis (BR Open), da FBT e da Prefeitura de Salvador.