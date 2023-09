Primeira fase do Intermunicipal chega ao fim, veja os 40 classificados

Chegou ao fim a fase de grupos do Campeonato Baiano Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2023. Na última rodada, que foi realizada neste domingo, 3, ficaram definidos os últimos 14 classificados para a segunda fase da maior competição de futebol não profissional do mundo.

As 40 equipes que garantiram vaga na segunda fase foram: Quijingue, Canudos, Tucano, Crisópolis, Rio Real, Valente, Santaluz, Retirolândia, Serrinha, Biritinga, Barrocas, Ipirá, Feira de Santana, Riachão do Jacuípe, Simões Filho, Pojuca, Terra Nova, Cachoeira, Santo Amaro, Conceição da Feira, Maragojipe, Santo Antônio de Jesus, Valença, Castro Alves, Santa Inês, Jequié, Ipiaú, Coaraci, São José da Vitória, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, Itapitanga, Itapetinga, Ibicaraí, Porto Seguro, Itagimirim, Belmonte, Itamaraju, Eunápolis e Prado.

A partir de agora, inicia a fase eliminatória do Intermunicipal. As 20 equipes que vencerem o confronto mata-mata da segunda fase, estarão automaticamente na terceira fase. Das 20 equipes que sobrarem, as 12 com melhores campanhas, somando fase de grupos e segunda fase, também garantem vaga na terceira fase.

Os confrontos mata-mata da 2ª fase serão divulgados em breve pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). A entidade também divulgará datas, locais e horários dos jogos de ida e volta.