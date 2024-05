'Primo' do Bahia garante vaga em competição europeia | A TARDE

O Girona garantiu sua presença em uma competição europeia da próxima temporada ao vencer o Cádiz por 4 a 1 neste sábado (20) pela 32ª rodada de LaLiga.

Eric García abriu o placar de cabeça (9'), Iván Martín ampliou o placar (22'), Artem Dovbyk marcou (71') e Portu fez 4 a 1 (82'), depois de Gonzalo Escalante marcar o gol de honra do Cádiz (81').

A vitória consolida a equipe catalã no terceiro lugar da tabela do campeonato espanhol e reforça as suas chances de se classificar para a Liga dos Campeões, embora já tenha garantido a presença numa das três competições europeias.

Os catalães estão 21 pontos à frente do Valencia, oitavo e na primeira posição fora da 'zona europeia', no momento em que restarão apenas 18 pontos em disputa quando terminar a atual rodada do campeonato.

O Girona quase não deu chances ao Cádiz, que segue fechando a zona de rebaixamento, e ainda não sabe o que é vencer fora de casa até o momento nesta temporada.

A equipe catalã dominou e abriu o placar logo no início, quando Eric García desviou de cabeça um cruzamento do brasileiro Savinho (9') para o fundo da rede de Cadí.

O venezuelano Yangel Herrera quase aumentou, mas o seu chute acertou a trave (11'), antes de Iván Martín aparecer para fazer 2 a 0 com um disparo cruzado na área após uma jogada coletiva (22') .

O Girona conseguiu evitar a pressão do Cádiz, que no primeiro tempo tentou atacar sem muita sorte com cruzamentos para a área pelas laterais, embora após o intervalo a equipe andaluza tenha acordado.

O Cádiz teve mais posse de bola, empurrando o Girona para o seu próprio campo, até que Dovbyk apareceu para fazer 3 a 0 (71'), que encaminhou o triunfo e ajudou o ucraniano a continuar na artilharia de LaLiga com 18 gols.

Escalante diminuiu com um chute na cara do gol (81'), mas no minuto seguinte Portu completou um contra-ataque para fazer 4 a 1 (82') e fechar o placar.