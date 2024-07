Projeto divulga a cultura afrobrasileira através do futebol

Sebastián Acevedo e Mônica da Silva são os idealizadores do documentário “Jogada pela Educação". - Foto: Divulgação

Com a meta de apresentar a cultura e a história afrobrasileira por intermédio do futebol, modalidade mais popular do Brasil, o projeto Gondwana Futebol & Cultura produziu o documentário “Jogada pela Educação". A iniciativa foi criada por Mônica da Silva, jornalista e fotógrafa brasileira, e pelo empreendedor e educador esportivo chileno, Sebastián Acevedo.

A dupla latina mira uma integração cultural, além de difundir conhecimento através da bola e uma câmera, para o mundo inteiro. Com experiência de 10 anos no Jornalismo, Mônica Saraiva, que é a diretora do documentário traz detalhes sobre a produção.

“Usamos a narrativa do audiovisual para somar aos desafios da educação brasileira, incorporando nosso trabalho dentro de uma série de ações afirmativas comprometidas com a lei 10.639 de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", disse.

O chileno Sebastián Acevedo, educador social, ex-atleta formado em direito e produtor do documentário, revela como o apoio popular pode ajudar a fortalecer a divulgação da produção, que será exibida em escolas públicas.

"Após assistir ao documentário, as pessoas podem apoiar a partir de R$1 (um real), permitindo que cada contribuição seja reinvestida para realizar a Metodologia ABC - Audiovisual, Bola e Câmera – de forma gratuita nas seguintes escolas e projetos sociais: Amigas da Comunidade (Bahia); ONG Love Fútbol com os projetos Sonhos da Favela e Pazear (Pernambuco); EMEF Pedro Américo, Escola Nacional Paulo Freire e Meninas em Campo (São Paulo)", comentou.

A Metodologia ABC é uma prática pedagógica inovadora que conecta o mundo do audiovisual, o poder da bola, a magia da câmera, e a arte de contar histórias, proporcionando vivências e compartilhando conhecimentos que promovem uma sociedade diversa, inclusiva, resiliente e multicultural.

O curta-metragem Gondwana, A Bola Conecta é uma produção independente, de 23 minutos. O filme foi gravado em câmera celular e profissional, nos idiomas português, espanhol, francês e inglês.

POR QUE O NOME GONDWANA?

Gondwana foi um supercontinente que existiu ao sul da linha do Equador, por volta de 200 milhões de anos, durante o período triássico, que inclua a junção de terras dos atuais continentes da Antártida, América do Sul, África, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Madagascar, Nova Guiné, Nova Caledônia, além das Ilhas Seicheles. O nome escolhido para o projeto representa um ponto de encontro entre a cultura latino-americana, africana e os territórios do Sul Global.