Projeto Pedal abre inscrições para aulas gratuitas de Bicicross

O Projeto Pedal BMX, retomou as atividades nesta segunda-feira, 4, e está com inscrições abertas para aulas gratuitas de bicicross voltadas para crianças e jovens entre 5 e 17 anos. A iniciativa ocorre na Pista Tertuliano Torres, situada na Avenida Octávio Mangabeira, em Pituaçu.

As inscrições para a escolinha permanecem abertas até que todas as 200 vagas sejam preenchidas, e os horários das aulas são flexíveis, de acordo com a disponibilidade dos alunos. Eles têm a opção de escolher entre o turno da manhã, das 8h às 11h, em três turmas às segundas e quartas-feiras, ou o turno da tarde, das 14h às 17h, também com três turmas às terças e quintas-feiras. Devido a uma obra na orla de Pituaçu, as aulas serão realizadas na Pista de Bicicross de Stella Maris, localizada na Praça da Alameda de Guaratuba, nos próximos dias.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer no local e nos horários das aulas, onde devem preencher a ficha de matrícula e apresentar os seguintes documentos: cópias e originais dos documentos do aluno e do responsável, comprovante de matrícula escolar, uma foto 3x4cm, comprovante de vacinação contra a Covid-19 e comprovante de residência. Todos os alunos receberão equipamentos de proteção e bicicletas especializadas para a modalidade, inclusive participando de uma aula experimental antes de ingressar no projeto para se familiarizar com o ambiente.

Além de promover a iniciação esportiva, o Projeto Pedal também se destaca por ser um celeiro de talentos no cenário do bicicross na Bahia. Exemplos notáveis incluem Jaldo Caribé, campeão mundial, Mardevacson Fonseca, campeão brasileiro, e Paôla Reis, uma multicampeã já selecionada para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, no ano atual, e que busca solidificar sua classificação para os Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano. Oscar Schmidt, presidente da Federação Baiana de Ciclismo (FBC), também enfatiza que o bicicross desempenha um papel fundamental na iniciação de crianças e jovens que, eventualmente, podem se aventurar em outras variantes da modalidade, como o mountain bike.