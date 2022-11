PSG decide poupar Messi e Kimpembe a duas semanas da Copa do Mundo

O astro argentino do Paris Saint-Germain Lionel Messi e seu parceiro Presnel Kimpembe, com lesões leves, vão desfalcar a equipe na partida da Ligue 1 fora de casa contra o Lorient, anunciou o clube parisiense neste sábado, que decidiu poupar os dois no momento em que faltam duas semanas para a Copa do Mundo do Catar-2022.

O argentino tem uma "inflamação no tendão de Aquiles" e continua sob cuidados. O francês, também lesionado no tendão de Aquiles, continua o seu "treino individual", segundo o PSG, que espera ver os dois voltarem aos treinos colectivos "na próxima semana".

O goleiro costarriquenho Keylor Navas com "dores nas costas" e o meia espanhol Fabián Ruiz "que continuará sob cuidados devido a uma lesão no músculo adutor esquerdo" tampouco viajarão com o clube.

Navas deverá voltar aos treinos durante a semana enquanto a volta do espanhol está prevista para o próximo fim de semana.

As estrelas do futebol mundial entram em uma semana crucial antes da Copa do Mundo, que começa no domingo, dia 20 de novembro no Catar: a maioria dos grandes times anunciará suas listas de convocados na próxima semana.

A lista final de jogadores da Copa do Mundo deve ser transmitida à Fifa na segunda-feira, dia 14 de novembro, às 15h (horário de de Brasília).