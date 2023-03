Ramon Menezes anuncia convocados para seleção brasileira nesta sexta

O técnico Ramon Menezes vai convocar os jogadores da seleção brasileira nesta sexta-feira, 3. A relação é para o amistoso diante do Marrocos, no dia 25 de março, às 10h, no estádio Ibn Batouta, na primeira Data Fifa após a Copa do Mundo do Catar.

O treinador vai anunciar os primeiros convocados após o Mundial no Windsor Barra Hotel, no Rio de Janeiro, às 11 horas. O jogo marca a estreia da seleção brasileira na trajetória para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada em Canadá, Estados Unidos e México.

Ramon Menezes foi escolhido pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser o técnico interino da seleção brasileira na primeira partida do novo ciclo. A entidade segue no mercado buscando um novo treinador para ocupar a vaga deixada por Tite.