SELEÇÃO BRASILEIRA
Raphinha e Wesley são desconvocados pelo Brasil às vésperas da Copa do Mundo
Atacante e lateral irão passar por exames médicos após sentir dores contra a França
Por Valdomiro Neto
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Raphinha e Wesley foram oficialmente cortados da Seleção Brasileira para o duelo amistoso contra a Croácia, na próxima terça-feira, 31, às 21h. O atacante e o lateral são mais integrantes da longa lista de lesões do Brasil às vésperas da Copa do Mundo.
Raphinha foi substituído no intervalo durante o amistoso contra a França por conta de dores na coxa direita. Já Wesley deixou o campo no meio do segundo tempo do jogo contra a França também com dores. Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares.
Desfalques do Brasil
Raphinha integra uma longa lista de jogadores que não estão à disposição da Seleção Brasileira por conta de lesão. Muitos titulares ficaram de fora da convocação para os amistosos contra França e Croácia. Alguns dos desfalques são:
- Alisson
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Eder Militão
- Alex Sandro
- Bruno Guimarães
- Estêvão
- Rodrygo*
O atacante Rodrygo vive a pior situação e é o primeiro jogador a ter confirmada a sua ausência na Copa do Mundo. O atacante do Real Madrid sofreu uma grave lesão no joelho e só volta a jogar no segundo semestre de 2026.
Próximo compromisso da seleção brasileira
A Seleção volta a campo na próxima terça-feira, às 21h, em Orlando, no Camping World Stadium. Partida que marca o último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo, que acontece no dia 18 de maio.
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