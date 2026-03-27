Raphinha e Wesley são desconvocados pelo Brasil às vésperas da Copa do Mundo

Raphinha em jogo da Seleção Brasileira contra a França - Foto: Foto por MICHAEL OWENS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Raphinha e Wesley foram oficialmente cortados da Seleção Brasileira para o duelo amistoso contra a Croácia, na próxima terça-feira, 31, às 21h. O atacante e o lateral são mais integrantes da longa lista de lesões do Brasil às vésperas da Copa do Mundo.

Raphinha foi substituído no intervalo durante o amistoso contra a França por conta de dores na coxa direita. Já Wesley deixou o campo no meio do segundo tempo do jogo contra a França também com dores. Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares.

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Desfalques do Brasil

Raphinha integra uma longa lista de jogadores que não estão à disposição da Seleção Brasileira por conta de lesão. Muitos titulares ficaram de fora da convocação para os amistosos contra França e Croácia. Alguns dos desfalques são:

Alisson

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Eder Militão

Alex Sandro

Bruno Guimarães

Estêvão

Rodrygo*

O atacante Rodrygo vive a pior situação e é o primeiro jogador a ter confirmada a sua ausência na Copa do Mundo. O atacante do Real Madrid sofreu uma grave lesão no joelho e só volta a jogar no segundo semestre de 2026.

Próximo compromisso da seleção brasileira

A Seleção volta a campo na próxima terça-feira, às 21h, em Orlando, no Camping World Stadium. Partida que marca o último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo, que acontece no dia 18 de maio.