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SELEÇÃO BRASILEIRA

Raphinha e Wesley são desconvocados pelo Brasil às vésperas da Copa do Mundo

Atacante e lateral irão passar por exames médicos após sentir dores contra a França

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

27/03/2026 - 12:55 h | Atualizada em 27/03/2026 - 15:27

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Raphinha em jogo da Seleção Brasileira contra a França
Raphinha em jogo da Seleção Brasileira contra a França -

Raphinha e Wesley foram oficialmente cortados da Seleção Brasileira para o duelo amistoso contra a Croácia, na próxima terça-feira, 31, às 21h. O atacante e o lateral são mais integrantes da longa lista de lesões do Brasil às vésperas da Copa do Mundo.

Raphinha foi substituído no intervalo durante o amistoso contra a França por conta de dores na coxa direita. Já Wesley deixou o campo no meio do segundo tempo do jogo contra a França também com dores. Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares.

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Desfalques do Brasil

Raphinha integra uma longa lista de jogadores que não estão à disposição da Seleção Brasileira por conta de lesão. Muitos titulares ficaram de fora da convocação para os amistosos contra França e Croácia. Alguns dos desfalques são:

  • Alisson
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhães
  • Eder Militão
  • Alex Sandro
  • Bruno Guimarães
  • Estêvão
  • Rodrygo*

O atacante Rodrygo vive a pior situação e é o primeiro jogador a ter confirmada a sua ausência na Copa do Mundo. O atacante do Real Madrid sofreu uma grave lesão no joelho e só volta a jogar no segundo semestre de 2026.

Próximo compromisso da seleção brasileira

A Seleção volta a campo na próxima terça-feira, às 21h, em Orlando, no Camping World Stadium. Partida que marca o último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo, que acontece no dia 18 de maio.

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copa do mundo seleção brasileira

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