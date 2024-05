Rayssa Leal brilha em San Diego e conquista SLS com nota histórica | A TARDE

Com os Jogos Olímpicos de Paris chegando, o Brasil volta a celebrar a ascensão de Rayssa Leal ao topo do skate mundial. Neste sábado, 20, a jovem de 16 anos foi campeã da etapa de San Diego da SLS (Street League Skateboarding), a principal liga de skate street do planeta, em mais uma uma performance arrebatadora.

Com uma pontuação impressionante de 33.9, Rayssa superou suas adversárias e levou o ouro para casa. A australiana Chloe Covell ficou com a medalha de prata com a nota 29.8, enquanto a japonesa Funa Nakayama garantiu o bronze pontuando 21.6. O destaque da última volta da brasileira foi a nota inédita de 9.00, sua maior pontuação na SLS até então.

"Estou muito feliz com essa vitória. Fiquei muito nervosa nas semifinais, mas felizmente consegui passar. Todas as skatistas estão de parabéns pelo que fizeram aqui hoje", Disse a 'fadinha' após conquistar o SLS.

Após mais essa vitória, Rayssa Leal conquista seu oitavo triunfo em nove etapas disputadas em solo americano e alcança o impressionante marco de 10 vitórias na SLS.