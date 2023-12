Rayssa Leal conquista SLS Super Crown com nota inédita na carreira | A TARDE

A jovem skatista Rayssa Leal conquistou o bicampeonato do Super Crown da Street League de Skate (SLS), neste domingo, 3, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Para atingir o objetivo, a brasileira já havia atingido uma incrível nota de 8,1, mas, na sequência, conseguiu um 9, abrindo ainda mais a vantagem para as concorrentes.

Nunca antes na história da competição, uma competidora havia conseguido uma nota 9 durante a volta. A marca também é a maior da carreira da jovem skatista de apenas 15 anos.

Rayssa já tinha sido a melhor nas semifinais, no sábado, totalizando 30,5. Neste domingo, a soma dela foi de 31,9. A vice-campeã foi a campeã olímpica Momjii Nishiya, com 30,6. Em terceiro, Paige Heyn, com 28,8.

O título de Rayssa confirmou a hegemonia brasileira na competição. Este foi o quarto título seguido do país no torneio. Pamela Rosa foi campeã em 2019 e 2021, e Rayssa levou o troféu em 2022.