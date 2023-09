Rayssa Leal garante vaga na final do Mundial de Lausanne

A presença do Brasil na grande final do Pro Tour de Lausanne de skate street já está assegurada. Nesta manhã de sexta-feira, 15, Rayssa Leal e Pâmela Rosa demonstraram habilidade em suas apresentações, garantindo um lugar entre as oito melhores. Kemily Suiara também teve um desempenho sólido, mas encerrou sua jornada na semifinal.

A brasileira foi uma das competidoras na primeira semifinal, onde ela conquistou a melhor pontuação da série, alcançando 66,70 pontos. Ao liderar o grupo, executou com sucesso três das cinco manobras, obtendo notas superiores a 80 pontos, o que a consolidou na primeira posição. Suas pontuações foram de 82, 92 e 86,99, somando um total de 236,64 pontos. Mesmo com boas performances na bateria seguinte, a brasileira conseguiu manter sua posição de liderança.

A outra brasileira, Kemilly Suiara também competiu na mesma bateria. Mas, ao contrário de sua colega, ela não obteve uma boa pontuação em suas duas voltas, com a maior delas sendo de 33,83 pontos. Em busca de uma recuperação, Kemilly ousou nas manobras, mas conseguiu concluir apenas uma das cinco tentativas, o que lhe rendeu 71,51 pontos. Com isso, ela totalizou 105,34 pontos e encerrou sua participação na 15ª posição.

Posteriormente, foi a vez de Pâmela Rosa competir na segunda semifinal. Logo de início, a brasileira obteve a segunda melhor pontuação da bateria, alcançando 64,54 pontos. Nas manobras, Pâmela garantiu sua vaga entre as oito melhores ao executar com sucesso duas das cinco tentativas, conquistando as pontuações de 78,40 e 82,66. Com isso, ela totalizou 225,60 pontos, garantindo a 7ª posição.