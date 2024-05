RB Bragantino bate o Sousa e avança às oitavas da Copa do Brasil | A TARDE

O RB Bragantino fez valer o favoritismo e derrotou o Sousa-PB por 3 a 0, na noite da última terça-feira, 21, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O Massa Bruta foi dominante na partida. Marcaram para os paulistas Juninho Capixaba, Gustavo Neves e Henry Mosquera. Com a classificação, o Braga embolsou mais R$ 3,46 milhões. Com a soma das premiações nas fases anteriores, o clube já são R$ 5,66 milhões.

O RB Bragantino espera o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário sequência da Copa do Brasil. Agora, os comandados do técnico Pedro Caixinha mudam o foco para a Copa Sul-Americana, quando encara o Coquimbo Unido-CHI, na próxima terça-feira, 28, às 21h30, fora de casa, pela última rodada do Grupo H.

