Real Madrid bate Chelsea na prorrogação e avança à semifinal

O Real Madrid se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões apesar de ter perdido por 3 a 2 após a prorrogação no jogo de volta contra o Chelsea nesta terça-feira, 12, no estádio Santiago Bernabéu, graças à vitória de 3 a 1 conquistada há uma semana em Londres.

TNT Sports Brasil

Apesar de o confronto parecer definido, o Chelsea conseguiu reagir com os gols de Mason Mount (15) e dos alemães Antonio Rügiger (51) e Timo Werner (75), mas quando parecia que tudo havia acabado para o Real Madrid, o time espanhol forçou o tempo extra com um gol do brasileiro Rodrygo (80) e garantiu a classificação graças a uma cabeçada do francês Karim Benzema no primeiro tempo da prorrogação (96).

A equipe espanhola, que busca seu 14º título continental, disputará a vaga na final contra o vencedor do duelo desta quarta-feira entre Atlético de Madrid e Manchester City (com vantagem de 1-0 para os ingleses).

Tudo parecia definido após o jogo de ida em Stamford Bridge, mas o Real Madrid começou o jogo preocupado demais em administrar a vantagem conquistada em Londres e quando menos esperava, os atuais campeões europeus marcaram o primeiro por meio de Mount, aproveitando uma boa triangulação do ataque londrino (15).

Os temores dos torcedores 'merengues' se confirmaram no início do segundo tempo, quando Rüdiguer empatou com uma forte cabeçada (51).

Chelsea tem gol anulado

A sorte também ajudou o Real Madrid: após um erro de Ferland Mendy, Marcos Alonso fez 3 a 0 para os ingleses, mas o gol foi anulado pelo árbitro porque após um Carvajal tentar afastar, a bola acertou a mão do atacante espanhol (64).

O Bernabéu comemorou como se fosse um gol da sua equipe e segundos depois quase festejou um de verdade, mas a cabeçada de Benzema bateu no travessão (65).

A alegria da torcida madridista não durou muito. Em uma grande jogada individual, com um drible magistral em Casemiro, Werner marcou o terceiro e colocou a classificação na mão do Chelsea (75).

Quando o Real Madrid vivia seu pior momento, Kai Havertz quase marcou o quarto aos 78 minutos de jogo. Mas as mudanças promovidas por Carlo Ancelotti surtiram efeito e o brasileiro Rodrygo voltou a deixar o confronto igualado, desviando dentro da área um passe magistral de três dedos do croata Luka Modric (80).

Os 'Blues', no entanto, poderiam ter evitado a prorrogação na última jogada da partida, mas o chute de Christian Pulisic de dentro da pequena área subiu demais (90+2).

Depois de tanto desperdiçar chances, os londrinos acabaram pagando o preço: Eduardo Camavinga roubou uma bola na zona de criação inglesa, tocou em profundidade para Vinicius Jr. e o brasileiro cruzou da linha de fundo para Benzema cabecear para o fundo da rede (96).

Pela segunda vez na partida, o Chelsea teve que remar contra a corrente, mas desta vez sem a força física do início de jogo e contra uma equipe do Real Madrid que defendeu melhor, embora não tenha conseguido evitar o sofrimento até ao fim, diante das chances de Hakim Ziyech (114), Havertz (117) e Jorginho (118). Mas apesar do drama da reta final os madrilenhos conseguiram evitar a decisão nos pênaltis e garantiram a vaga nas semifinais.