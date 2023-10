Real Madrid convida torcedora vítima de racismo para jogo no Bernabéu

O Real Madrid convidou na quarta-feira, 28, ao estádio Santiago Bernabéu a torcedora que foi vítima de ofensas racistas por parte de torcedores do Atlético de Madrid no clássico espanhol disputado no último domingo.

Jogadores como Rodrygo, Éder Militão, Vinicius Junior e Nacho, além do presidente Florentino Pérez, posaram para fotos com a menina, a quem presentearam com uma camisa da equipe madrilena, segundo imagens divulgadas pelo próprio clube em suas redes sociais.

A menina e sua família foram convidados ao Santiago Bernabéu para a partida do Real Madrid contra o Las Palmas (2-0), na qual a equipe de casa saiu vitoriosa por 2 a 0.

No último domingo, antes do clássico contra o Atlético de Madrid, a garotinha, que vestia uma camisa de Vini Jr, e sua tia foram vítimas de insultos racistas proferidos por torcedores ultra do 'Atleti', antes de entrarem no estádio Metropolitano.

"Havia uma reunião da frente do Atlético [torcedores radicais do Atlético] e ficamos observando. Sou torcedora do Atlético desde que nasci", disse a tia da menor à rádio Cadena Ser.

A mulher contou que após o ocorrido, o Atlético de Madrid "pediu desculpas" e que fará "todo o possível para solucionar" a questão.

As vítimas apresentaram queixa e a polícia está investigando o caso, confirmaram fontes policiais à AFP.

Em maio, quatro pessoas foram presas como supostas responsáveis por um crime de ódio em que um boneco com a camisa de Vini Jr foi pendurado em uma ponte de Madri, em janeiro, após a vitória do Real Madrid sobre o Atlético nas quartas de final da Copa do Rei.

Três detidos eram torcedores ultra do Atlético de Madrid.