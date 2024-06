Real Madrid empata na 38ª do Espanhol; Bernabéu se despede de Kroos | A TARDE

Já campeão espanhol e a uma semana de disputar a final da Liga dos Campeões, o Real Madrid empatou sem gols com o Betis neste sábado, 25, no Santiago Bernabéu, em uma emocionante despedida do estádio a Toni Kroos, que nesta semana anunciou sua aposentadoria ao final da temporada.

O meia alemão de 34 anos, que vai encerrar a carreira após a disputa da Eurocopa, recebeu uma vibrante homenagem da torcida merengue, seus companheiros de equipe e jogadores adversários, após dez temporadas no Real Madrid e 22 títulos, entre eles quatro Champions, que podem virar cinco daqui a uma semana, quando o time espanhol enfrenta o Borussia Dortmund em Wembley.

"Não é fácil, mas só posso dizer obrigado a todo o 'madridismo', ao clube, meus companheiros, ao estádio... Foram dez anos inesquecíveis", disse Kroos.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogiou o alemão e o chamou de "lenda": "É um jogador que fez algo extraordinário para este clube, é a despedida que ele merece. Todo o 'madridismo' está emocionado".

A última rodada do Campeonato Espanhol termina no domingo, com destaque para a visita do Barcelona ao Sevilla, que marcará a despedida de Xavi Hernández do clube catalão após uma temporada em branco e vários atritos com a diretoria.

