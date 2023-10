Real Madrid reage e vence Las Palmas; Girona é o novo líder da La liga

O Real Madrid sofreu, nesta quarta-feira, 27, para vencer o Las Palmas por 2 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, e ficar a um ponto do novo líder, o surpreendente Girona, que bateu o Villarreal por 2 a 1.

Pressionado pela derrota do fim de semana no clássico contra o Atlético de Madrid, o time merengue reagiu com os gols de Joselu (54') e de Brahim Díaz (45'+2), que começou como titular no lugar de Jude Bellingham.

O gol de Díaz deu tranquilidade no fim do primeiro tempo ao Real Madrid, que apesar do amplo domínio não conseguia atravessar a defesa bem postada do Las Palmas, que também contou com a grande atuação do goleiro Álvaro Valles.

A vitória é um alívio para os merengues, que no próximo fim de semana visitam justamente o Girona, surpresa da temporada, que bateu o Villarreal e se colocou na liderança.

O 'Submarino Amarelo' saiu na frente com um gol de Dani Parejo de pênalti (48'), mas o ucraniano Artem Dovbyk igualou o marcado completando de 'peixinho' um cruzamento do brasileiro Savinho (56').

A virada do Girona veio pouco depois com mais um gol de cabeça, dessa vez do zagueiro Eric García (61).

Também nesta quarta-feira, Athletic Bilbao e Getafe empataram em 2 a 2. O dia termina com o duelo entre Cádiz e Rayo Vallecano e a visita da Real Sociedad ao Valencia.