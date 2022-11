Rebeca Andrade cai nas barras e fica em 8º lugar no Mundial

A campeã olímpica Rebeca Andrade não teve motivos para comemorar neste sábado, 5, no Mundial de ginástica artística. A brasileira sofreu uma queda na final das barras assimétricas de Liverpool e acabou a competição na oitava colocação. A esportista já garantiu o ouro inédito do individual geral e vai disputar decisões na trave e no solo no próximo domingo, 6.

"Erros acontecem, não sei o que fiz de errado, o que aconteceu. Faz parte. O nível foi bem alto, foi uma ótima competição, são ginastas muito boas, é bom observar, foi legal", disse Rebeca.

O tombo da brasileira foi logo no início da prova, quando ela perdeu o embalo em uma parada de mãos e acabou caindo. Durante a segunda tentativa, a ginasta executou os movimentos com perfeição e tirou a nota 12,800, perdendo a oportunidade de conquistar uma medalha.

O ouro ficou com a chinesa Wei Xiaoyuan, que fez uma apresentação de grande dificuldade e garantiu 14,966 pontos. A americana Shilese Jones conseguiu 14,766 e ficou com a prata. A medalha de bronze foi conquistada pela atual campeã olímpica de barras, Nina Derwael, com 14,700.

Além de Rebeca Andrade, o Brasil terá outros representantes disputando as finais deste domingo. Caio Souza terá a oportunidade de conquistar uma medalha no salto, enquanto Arthur Nory tenta o pódio na barra fixa. Flávia Saraiva está classificada para o solo, mas se recupera de lesão no tornozelo e só terá participação confirmada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) horas antes da prova.