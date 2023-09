Rebeca Andrade conquista prata nas barras na Copa do Mundo de Paris

A atual campeã olímpica do salto e medalhista de ouro no individual geral e de bronze no solo no Campeonato Mundial de 2022, Rebeca Andrade, faturou a medalha de prata nas barras assimétricas na etapa de Paris da Copa do Mundo da modalidade, neste domingo, 17. O torneio serve como evento-teste para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

“Eu estou muito feliz por voltar a competir, isso é muito importante para gente, cada competição prepara a gente. Estou muito orgulhosa, nem tudo é sobre a medalha. Eu consegui vencer os meus desafios, estava brigando comigo mesmo para fazer a nova saída. Quando eu imaginava que eu ia conseguir essa saída? É muito bom sentir meu corpo em cada movimento, foi ótimo conseguir fazer. Espero conseguir fazer em outras competições”, disse ela.

Ela atingiu a nota 14,600, com sua saída, feita com dupla pirueta. O ouro foi para a atleta da casa, Melanie de Jesus, com 14,700. Na mesma prova, Flávia Saraiva levou o bronze na trave, Jade Barbosa a prata no solo, e, na barra fixa, Arthur Nory foi prata e Bernardo Miranda, bronze.

A principal competição da temporada é o Campeonato Mundial, que começa dia 30 de setembro, na Antuérpia, na Bélgica. Rebeca e Flavia devem fazer os quatro aparelhos, em busca da vaga olímpica para a equipe brasileira. O time da seleção brasileira precisa ficar entre as nove primeiras colocadas.