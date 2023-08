Reforço do Grêmio, Caíque enviou mensagem para dirigente no Instagram

O goleiro Caíque, revelado no Vitória, é o novo reforço do Grêmio para a sequência da temporada. Além de se destacar no Ypiranga-RS no Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Série C, o jogador decidiu inovar e mandou uma mensagem para o vice-presidente do Tricolor pedindo uma oportunidade.

Foi o próprio dirigente que revelou o ocorrido na tarde desta quinta-feira, 3, em apresentação dos novos contratados João Pedro e Lucas Besozzi. Apesar de elogiar a atitude do goleiro, Antônio Brum garantiu que já monitorava o goleiro e contratou para repor as saídas de Brenno e Adriel, esse último para o Bahia.

“Uns dias atrás ele me mandou mensagem dizendo que tinha sonho de jogar no Grêmio. Acho que foi uma iniciativa bacana, tem que valorizar a vontade dele. Ninguém contrataria um jogador só porque mandou mensagem no Instagram”, disse o dirigente.

“Até me sentiria mal de estar na frente do Grêmio se eu não conhecesse toda carreira do jogador. De seleção, teve projeção enorme e monitoramos ele ao longo de todo Campeonato Gaúcho, nos oferecendo dificuldade”, concluiu Brum.

Caique defendeu pênalti de Luis Suárez em jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho e foi um dos destaques do Ypiranga-RS na boa campanha do clube no estadual. Como clube formador, o Vitória tem direito a um percentual na transação do jogador para o Grêmio.