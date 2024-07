Revoltados, torcedores do Corinthians invadem dependências do clube

- Foto: Reprodução

Após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá em casa, torcedores do Corinthians invadiram O CT Joaquim Grava e o Parque São Jorge. Revoltados, eles protestaram devido a má fase da equipe, que está na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro.

Por ser o dia de folga, os torcedores não encontraram o elenco corintiano e os membros da comissão técnica no Centro de Treinamento. Eles adentraram ao local pulando um muro. Os seguranças tentaram dialogar, mas não conseguiram conter as pessoas, que de acordo com o canal ESPN, entoavam que "acabou a paz".

Na Invasão ao parque São Jorge, o grupo foi até um dos andares do prédio administrativo do clube e foram até a sala do presidente Augusto Melo. Um vidro que separa o hall do elevador das salas foi quebrado. Na manhã desta quinta-feira, 27, os muros do Parque pichados.

Segundo o portal ge, funcionários disseram que sofreram ameaças dos torcedores. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho do Corinthians, também foi ameaçado por tentar reprimir a confusão. Polciais civis e militares foram acionados e pediram para que os sócios saírem por áreas do clube. A Tropa de Choque reforça a segurança no local.