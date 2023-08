Ricciardo bate, fratura mão e será substituído no GP da Holanda de F1

O segundo treino livre do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, nesta sexta-feira, 25, ficou marcado por dois acidentes seguidos envolvendo os dois australianos do grid. Primeiro Oscar Piastri, da McLaren, perdeu o controle do carro e bateu na curva quatro. Logo na sequência, Daniel Ricciardo, para evitar o choque com seu compatriota, jogou o carro contra a barreira de proteção.

Ricciardo, no entanto, terminou levando a pior. Sem conseguir soltar as mãos do volante no momento do choque, o piloto da AlphaTauri reclamou de dores na mão pelo rádio, retirando a luva assim que deixou o cockpit. “Não consegui ver o McLaren”, disse o piloto de 34 anos.

O piloto então foi levado ao centro médico do circuito e deixou o local com uma tipoia imobilizando o braço esquerdo. Após ser conduzido ao hospital e realizar exame de raio-x foi constatada a quebra do metacarpo da mão esquerda, lesão que sugere imobilização da mão de 2 a 6 semanas, com necessidade de fisioterapia e a possibilidade de até 3 meses de recuperação para ter todas as funções das mãos.

Em seu terceiro fim de semana de corrida após voltar ao grid da Fórmula 1, Ricciardo precisará ser operado e o médico escolhido é um velho conhecido do esporte a motor. Especializado em traumatologia e medicina do esporte, Dr. Xavier Mir é conhecido por operar mãos, braços e clavículas dos motociclistas do MotoGP. No começo do ano, Mir foi convocado para operar Lance Stroll, da Aston Martin, que sofreu uma fratura no punho.

Substituto escolhido

Para correr na vaga deixada por Daniel Ricciardo, a AlphaTauri escolheu o jovem Liam Lawson, da Nova Zelândia. Aos 21 anos, será a sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial. No ano passado, Lawson fez três treinos livres na Fórmula 1: dois pela AlphaTauri e um pela Red Bull. Atualmente, ele é o piloto reservas das duas equipes ao mesmo tempo em que corre na Super Fórmula japonesa, pela qual já venceu três corridas.

Liam Lawson será o substituto de Daniel Ricciardo no GP da Holanda | Foto: Reprodução | Redes Sociais