Ricciardo e Tsunoda serão dupla da AlphaTauri na próxima temporada

A AlphaTauri anunciou neste sábado, 23, que vai manter o australiano Daniel Ricciardo e o japonês Yuki Tsunoda como seus pilotos na próxima temporada da Fórmula 1, deixando o promissor neozelandês Liam Lawson como reserva.

Lawson, de 21 anos, disputou as três últimas corridas pela equipe no lugar de Ricciardo, que quebrou o punho no Grande Prêmio da Holanda, no final de agosto. O jovem também deve correr neste fim de semana, na etapa do Japão, no circuito de Suzuka.

Na semana passada, em Singapura, o piloto neozelandês eliminou o campeão do mundo Max Verstappen no Q2 do treino de classificação e, na corrida de domingo, terminou na nona colocação.

Mas na próxima temporada, ele terá que se conformar com o status de piloto reserva, devolvendo o lugar de Ricciardo, cujo retorno está previsto para o GP do Catar, em outubro.

O experiente australiano chegou à equipe em julho como substituto do holandês Nyck de Vries, que perdeu espaço ao não corresponder às expectativas.

A AlphaTauri também confirmou Tsunoda para sua quarta temporada na escuderia, que na atual temporada ocupa a última posição do campeonato de construtores, com apenas cinco pontos.

remaining consistent in 2024 👊 we're very happy to announce that Yuki, Daniel and Liam will continue with the team into next year 🙌 pic.twitter.com/qZ2NarlZIS — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) September 23, 2023