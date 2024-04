Robson Conceição embarca para novo combate nos EUA; saiba mais | A TARDE

O pugilista baiano Robson Conceição está preparado para mais um capítulo em sua carreira no boxe. Com uma trajetória marcada por lutas marcantes, "O Brabo", como é apelidado, aguarda com entusiasmo seu próximo desafio no ringue, ao mesmo tempo em que anuncia um projeto de impacto social fora dele.

Acompanhado de sua equipe, Robson embarcará neste domingo, 7 de abril, para Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, onde enfrentará o mexicano Jose Ivan Guardado Ortiz no dia 13 de abril. Em declaração à imprensa, Robson compartilhou sua animação com a oportunidade de representar o Brasil mais uma vez:

"Estou animado para mais esta oportunidade de entrar no ringue e representar meu país. Estamos trabalhando duro para este combate e estou confiante de que faremos uma grande luta."

Mas as ambições de Robson Conceição vão além do ringue. No dia 22 de abril, estará inaugurando sua própria academia de boxe, a Gold Boxing & Fitness, acompanhada pelo Projeto Social "Nino de Ouro", no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, Bahia. Sobre este novo empreendimento, Robson compartilhou:

"A inauguração da minha academia representa uma realização pessoal de grande importância. Estaremos oferecendo turmas exclusivas para todas as idades e habilidades, incluindo crianças, jovens, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Nosso objetivo é promover a inclusão e os benefícios do boxe para todos os públicos."

Além disso, o Projeto Social "Nino de Ouro" irá oferecer oportunidades para jovens entre 13 e 16 anos. Robson destacou a importância deste projeto:

"O Projeto Social 'Nino de Ouro' é uma forma de investirmos no futuro de nossa comunidade. Queremos proporcionar aos jovens a oportunidade de desenvolver habilidades no boxe, ao mesmo tempo em que promovemos valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe. Estou profundamente orgulhoso por poder contribuir positivamente para a vida desses jovens."