Robson Conceição terá uma nova empreitada fora dos ringues; entenda

Robson Conceição tem 35 anos e segue em busca do título mundial de boxe o peso-super-pena, até 58,9kg - Foto: Divulgação/TopRank

O lutador brasileiro brasileiro Anderson Silva se despede da carreira de lutador em confronto contra Chael Sonnen. O evento será no dia 15 de junho, no Komplexo Tempo, em São Paulo. A novidade é que o pugulista baiano Robson Conceição será o comentarista oficial das lutas que terão transmissão ao vivo do Canal Combate.

Campeão olímpico de boxe nas Olimpíadas do Rio 2016, Robson Conceição vai analisar os quatro combates do card principal, trazendo sua experiência nos ringues e sua sensibilidade enquanto atleta de alto nível em plena atividade.

Robson está em Las Vegas e segue preparação intensa para a disputa do título mundial, marcado para o dia 6 de Julho em Newark, nos Estados Unidos.

Ele desafiará O´Shaquie Foster, detentor do cinturão do peso-super-pena, até 58,9kg, do Conselho Mundial de Boxe. Antes, os treinos ocorreram em Salvador, com o treinador Luiz Dorea,ao lado de Anderson Silva, Kalyl Silva e Hebert Conceição.

Confira o Card principal do evento:

Anderson Silva x Chael Sonnen (boxe)

Kalyl Silva x Paulo Roberto (boxe)

Hebert Conceição x Esquiva Falcão (boxe

Bia Mesquita x Jojo Ramos (MMA)