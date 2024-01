Rodada de Natal: Bucks perde para Knicks; Denver vence Warriors | A TARDE

Diferente do que ocorre no restante do mundo, os campeonatos esportivos dos Estados Unidos seguem a todo vapor durante o feriado do dia 25 de dezembro, o Natal. Desta forma, como presente natalino aos fãs de basquete, a NBA protagonizou dois grandes jogos, com os últimos três campeões da Liga (2021, 2022 e 2023) em quadra. Enquanto o Milwaukee Bucks enfrentou o New York Knicks, que jogou dentro de casa, na Madison Square Garden, o Denver Nuggets jogou contra o Golden State Warriors, que vinha de cinco vitórias seguidas.

A tradicional rodada de Natal da Liga, que ocorre todo ano, começa no início da tarde e só é finalizada na madrugada do dia 26, recheando os amantes da NBA de muito entretenimento durante todo o dia. Assim, o jogo que abriu a rodada foi entre Milwaukee Bucks e New York Knicks, na cidade de Nova York, com uma vitória da equipe da casa por 129 a 122.

O Bucks, que é o 2° colocado da Conferência Leste, vinha de sete vitórias seguidas na Liga, somando 22 triunfos e oito derrotas ao todo. Entretanto, os bons números na temporada não foram suficientes para segurar o ala-armador Jalen Brunson, que marcou 38 pontos e seis assistências a favor da sua equipe, que chegou a 17° vitória, sendo a 5ª franquia na tabela do leste.

A partida foi de total domínio da equipe de Nova York, que venceu o primeiro quarto por 36 a 27 e foi para o intervalo com uma vantagem de 11 pontos. Na segunda etapa, o Bucks até equilibrou o confronto, mas só foi diminuir a desvantagem no último quarto, quando venceu por quatro pontos. Apesar da melhora, não foi o suficiente para arrancar a vitória do Knicks, que até então, não tinha vencido a equipe de Milwaukee na temporada.

O próximo jogo do Bucks é contra o Brooklyn Nets, atual 9° colocado do leste, na quarta-feira, 27, às 21h30. A partida ocorrerá Barclays Center, no Brooklyn, em Nova York.

Já o Knicks, tem o Oklahoma City Thunder, 3ª equipe da tabela da Conferência oeste, como próximo adversário, também na quarta-feira, às 22h. O jogo será na Paycom Arena, em Oklahoma.

Jamal Murray brilha e Warriors chega à 15° derrota



O segundo confronto do dia foi entre as últimas duas equipes que venceram a Liga: Denver Nuggets e Golden State Warriors. A partida foi de grande equilíbrio durante longos minutos, mas na reta final, o Denver levou a melhor e venceu por 120 a 114, alcançando a 22ª vitória na temporada regular, enquanto o Warriors segue com um aproveitamento baixo de 15 triunfos e 15 derrotas.

O destaque da partida ficou entre dois jogadores do Nuggets que brilharam na temporada passada: o Pivô Nikola Jokic, com 26 pontos e 14 rebotes, e o ala-armador Jamal Murray, que somou 28 pontos e 5 rebotes. Do outro lado, o cestinha do Warriors foi o canadense Andrew Wiggins, que mesmo saindo do banco, marcou 22 pontos.

Stephen Curry, principal jogador da equipe de São Francisco, não esteve em um bom dia e só somou 18 pontos, convertendo apenas 3 bolas de três, o seu principal fundamento.

O primeiro quarto foi favorável ao Denver, que o venceu por 29 a 26. Na sequência, o Warriors voltou melhor e deu uma bela arrancada, marcando 28 pontos no segundo período, indo para o intervalo com uma vantagem de um ponto. No terceiro quarto, as duas equipes do oeste ficaram revezando a liderança, enquanto o Golden State marcava com Wiggins, o Nuggets fazia o mesmo com Murray.

O quarto período foi o divisor de água, que após a metade do tempo, foi todo liderado pelo Denver Nuggets, vencendo a partida com uma bela vantagem de seis pontos.

O próximo jogo do Warriors será na sexta-feira, 29, contra o vice-campeão da temporada passada, o Miami Heat, 6° do oeste. A partida será às 00h, no Chase Center, em São Francisco, Califórnia.

Enquanto isso, o Denver joga contra o Memphis Grizzlies, na quinta-feira, 23h, na Ball Arena, local onde ocorre os jogos do Denver, no Colorado. Após a volta de Jah Morant, o Grizzlies busca sair da 13° colocação, com somente 9 vitórias somadas.

Outros jogos da rodada de Natal:

Los Angeles Lakers x Boston Celtics - Começou após o jogo do Denver e Warrios

Miami Heat x Philadelphia 76ers - 22h

Phoenix Suns x Dallas Mavericks - 00h

Todos os jogos serão transmitidos pela ESPN Brasil e pela plataforma de Streaming Star Plus.