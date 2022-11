Rodrigo Chagas deixa o comando técnico do Jacuipense

Vice-campeão do Campeonato Baiano de 2022, o técnico Rodrigo Chagas utilizou as redes sociais para anunciar a sua saída do comando técnico do Jacuipense para a temporada de 2023.

“Venho informar que hoje encerro meu ciclo no Esporte Clube Jacuipense mas quero agradecer á comissão técnica, os atletas, ao @wilsonkjunior diretoria e a torcida. Obrigado por todo o apoio que tivemos durante os 10 meses de um trabalho que, eu acredito, tenha sido efetuado com excelência por todos os envolvidos! Mais uma vez muito obrigado ao Esporte Clube Jacuipense e que venham os próximos desafios!”, disse o treinador.

Na próxima temporada a equipe de Riachão do Jacuípe vai disputar a pré-Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.