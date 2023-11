Rogério Ceni nunca venceu o São Paulo como técnico; veja retrospecto | A TARDE

Um dos grandes responsáveis pela recuperação do Bahia no segundo turno do Brasileirão, Rogério Ceni vai reencontrar o São Paulo, clube que é ídolo e o projetou para o futebol. Em jogos contra o Tricolor paulista, o técnico busca sua primeira vitória na carreira.

Durante sua trajetória como treinador, Rogério nunca derrotou o São Paulo em oito partidas. Foram cinco jogos sob comando do Fortaleza, três pela Série A e dois pela Copa do Brasil, além de outros três pelo Flamengo, um pela Série A e dois pela Copa do Brasil. No total, são seis derrotas e dois empates.

São Paulo 2 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2019

Fortaleza 0 x 1 São Paulo - Brasileirão 2019

São Paulo 2 x 1 Flamengo - Brasileirão 2020

São Paulo 1 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2020

São Paulo 3 x 0 Flamengo - Copa do Brasil - 2020

Flamengo 1 x 2 São Paulo - Copa do Brasil - 2020

São Paulo 2 x 2 Fortaleza - Copa do Brasil - 2020

Fortaleza 3 x 3 São Paulo - Copa do Brasil 2020

O São Paulo já foi treinado por Rogério Ceni em duas oportunidades: uma em 2017 e outra entre 2022 e 2023. Foi Ceni que iniciou como técnico na campanha do título da Copa do Brasil este ano, que terminou com Dorival Júnior à frente do time paulista.

Dono de uma campanha de quase 49% de aproveitamento, Ceni já deixou claro o objetivo de livrar o Bahia do rebaixamento. Caso consiga triunfar de maneira inédita contra o ex-clube, o Esquadrão deixará a zona de rebaixamento e depois terá mais dois compromissos até o fim do campeonato.

"Agora é o momento que o São Paulo já resolveu a vida deles, e nós temos que resolver a nossa. Precisamos mais do triunfo que o São Paulo. Vamos fazer de tudo para conseguir vencer. Ou é isso, ou não conseguimos o objetivo", disse Rogério Ceni.