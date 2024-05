Romário defende Gabigol após foto com camisa do Corinthians | A TARDE

O senador e ex-jogador Romário saiu em defesa de Gabriel Barbosa, o Gabigol, após o atleta do Flamengo ser flagrado com a camisa do Corinthians em um evento.

Romário afirmou não ter visto desrespeito da parte de Gabigol, que perdeu a camisa dez (10) do Flamengo após o episódio.

“Conheço pouco o Gabigol, mas tenho grande respeito por ele. Posso afirmar que não foi um gesto em desrespeito ao Flamengo. Ele sabe a importância e o tamanho do Flamengo. É um cara inteligente, que veste a camisa do Flamengo. A gente tem que entender as situações antes de criticar", disparou o senador.

