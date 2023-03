Ronaldo Fenômeno tem contas bloqueadas por dívida de R$ 964 mil

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) determinou o bloqueio das contas do ex-jogador Ronaldo Fenômeno. A medida foi tomada na última segunda-feira, 27, por consequência de uma ação movida pelo fundo de investimento Upper.

Segundo informações, a empresa Liv Drinks Distribuidora de Bebidas está com uma dívida de R$ 964 mil com a Liv Drinks Distribuidora de Bebidas. O ex-jogador ainda pode recorrer da decisão, assinada pelo juiz Bruno Paes Straforini.

O advogado João Helio Santos Renner, que representa a Upper, afirmou que “o acórdão do TJ-SP reconheceu a tese do fundo de investimento de que há formação de grupo econômico, confusão patrimonial e desvios de finalidades” que justificam o bloqueio das contas do Fenômeno.

Em nota, a assessoria de Ronaldo Fenômeno afirmou que o ex-jogador é investidor minoritário da Liv e nunca teve participação na gestão.

Confira a nota:

O Ronaldo é investidor minoritário da Liv, nunca participou de sua gestão, de modo que nem ele, nem suas empresas são responsáveis por qualquer débito perante o referido fundo. Ronaldo confia que essa decisão será revertida nas instâncias superiores e as medidas judiciais para tanto já estão sendo tomadas.