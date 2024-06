Russel e Verstappen fazem o mesmo tempo, mas britânico garante pole | A TARDE

George Russel, da Mercedes, fez neste sábado, 8, a pole position do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 com o mesmo tempo de Max Verstappen, da Red Bull. O tricampeão mundial, no entanto, vai largar na segunda posição por ter marcado sua melhor volta depois do britânico.

O treino de classificação para a corrida em Montreal foi catastrófico para a Ferrari, que não teve pilotos no Q3. O monegasco Charles Leclerc largará do 11º lugar, enquanto o espanhol Carlos Sainz começa em 12º.

O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, foi outra surpresa negativa ao ser eliminado no Q1 e vai largar na 16ª colocação. O australiano Daniel Ricciardo, da Visa Cash, foi quem mais surpreendeu, terminando o classificatório com o quinto melhor tempo.

A corrida está marcada para as 15h deste domingo, 9, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Confira o grid completo para o GP do Canadá:

1 - George Russell (Mercedes)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Lando Norris (McLaren)

4 - Oscar Piastri (McLaren)

5 - Daniel Ricciardo (Visa Cash RB)

6 - Fernando Alonso (Aston Martin)

7 - Lewis Hamilton (Mercedes)

8 - Yuki Tsunoda (Visa Cash RB)

9 - Lance Stroll (Aston Martin)

10 - Alexander Albon (Williams)

11 - Charles LeClerc (Ferrari)

12 - Carlos Sainz (Ferrari)

13 - Logan Sargeant (Williams)

14 - Kevin Magnussen (Haas)

15 - Pierre Gasly (Alpine)

16 - Sergio Pérez (Red Bull)

17 - Valtteri Bottas (Stake)

18 - Esteban Ocon (Alpine)

19 - Nico Hülkenberg (Haas)

20 - Guanyu Zhou (Stake)

Publicações relacionadas