WTA 1000 Sabalenka vence Pegula e é campeã do WTA 1000 de Cincinnati Bielorrussa conquistou o título do WTA 1000 ao derrotar na final a americana Jessica Pegula

MASON, OHIO - AUGUST 19: Aryna Sabalenka of Belaerus poses with the trophy after defeating Jessica Pegula of the United States during the women's final of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 19, 2024 in Mason, Ohio. Matthew Stockman/Getty Images/AFP (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 3 do mundo, conquistou o título do WTA 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira, 19, ao derrotar na final a americana Jessica Pegula (N.11).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 14 minutos. A bielorrussa, que chegou à final depois de derrotar a número 1 do mundo, Iga Swiatek, imediatamente impôs sua força e técnica para quebrar o saque de Pegula em seu segundo break point para abrir 4-1 no primeiro set. A americana, empurrada pela torcida em Cincinnati, chegou a esboçar uma reação, mas Sabalenka, como um rolo compressor, foi impiedosa no saque (seis aces no primeiro set, dez no total) e fechou a parcial em 31 minutos (6-3). Leia mais: Sinner vence Zverev e vai à final do Masters 1000 de Cincinnati

Quebrada novamente no início do segundo set, Pegula devolveu a quebra quando Sabalenka sacava para fechar o jogo, mas novamente a bielorrussa manteve o sangue frio para vencer os dois games seguintes e selar a vitória. "Eu realmente não poderia desejar mais, foi um grande dia", disse Sabalenka, que vai subir para a segunda posição do ranking da WTA com a vitória em Cincinnati. "Estou super feliz com o nível que joguei na final e consegui esse título. É muito importante para o US Open", disse a bielorrussa após a partida. O Aberto dos Estados Unidos (26 de agosto - 8 de setembro), último Grand Slam da temporada, começa daqui a uma semana em Nova York.

