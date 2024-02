Saiba como chegam os adversários dos baianos na estreia do Nordestão | A TARDE

A fase de grupos da Copa do Nordeste começa neste final de semana e os três clubes que vão representar a Bahia estão prestes a entrar em campo. Bahia Vitória e Juazeirense vão enfrentar Sport, Altos-PI e Ceará, respectivamente, e o Portal A TARDE conta como chega cada uma dessas equipes:

Altos-PI

O Altos-PI é uma equipe em formação, já que a grande maioria dos jogadores foi contratada para a temporada 2024. Os únicos remanescentes de 2023 são Marcelinho, Vinícius, Digão e Michael. A narradora e comentarista esportiva Gil Costa, do Canal Esporte Verona, apontou as fragilidades do adversário do Vitória

“É uma equipe que tem encontrado muitas dificuldades. Hoje, todos os setores do Altos tem suas deficiências exatamente por esse pouco tempo. O técnico Flávio Araújo, que é considerado o rei do acesso, foi o primeiro nome a ser contratado pela equipe, logo que teve a definição da queda para a Série D”, contou Gil.

“A defesa está se ajustando ainda com o experiente Leandro Amorim e com o Arlan, já que nos primeiros jogos os dois ocupavam o mesmo espaço e deixavam muito espaço para os adversários. Hoje essa sintonia já está maior. Um dos grandes problemas do Altos, são as laterais. Hoje quem está jogando pela direita é o Luiz Guilherme e do lado esquerdo o Arturzinho, que tem sido muito criticado porque não apoia, não marca e fica perdido em campo”, complementou.

Sport

A equipe pernambucana é a adversária do Bahia na rodada de abertura da Copa do Nordeste de 2024, e apesar de vir de quatro vitórias seguidas, vive um momento completamente distinto do Esquadrão neste ano, já que a equipe não conquistou o acesso à primeira divisão em 2023, e portanto,está sendo muito cobrada pelos torcedores.

O jornalista Cassio Zirpoli falou um pouco sobre esse momento que o clube vive: “Depois de uma derrota muito dura que teve contra o Retrô, onde tomou quatro gols no primeiro tempo e acabou perdendo a partida por 4 a 2, ainda na segunda rodada do Campeonato Pernambucano, o Sport conseguiu vencer quatro jogos seguidos. Então ele chega em Salvador como líder da competição, ou seja, com a gordura necessária para focar nesta partida”.

Apesar da ascendência do Sport, Cassio enfatizou que o desafio deste domingo, 2, será dificílimo: “Esse jogo contra o Bahia é, sem dúvida alguma, o maior desafio técnico para o Sport até o momento, e acho que até o fim do ano vai ser um dos maiores também, até porque o time vai estar na Série B. O elenco que o Bahia montou oferece um nível de dificuldade que o Sport não enfrentou nem perto no Pernambucano”.

Segundo o jornalista, há um sentimento de fazer uma grande partida, por parte do Esquadrão, para de certa forma tentar responder a goleada que o Sport aplicou no ano passado. “Acho que o Sport está consciente de que o Bahia vai tentar ter esse papel de fazer um grande jogo, para responder de grande forma, e talvez isso possa ser bom, pois o Sport pode tentar tirar proveito de uma possível afobação do Bahia”, afirmou.

Cassio ainda destacou que possivelmente este confronto retrata a maior disparidade técnica entre as duas equipes na história do duelo: “A maior, ou pelo menos a maior em muito tempo, pelo que lembro na minha cabeça, e o Sport tem plena consciência disso, e como foi dito anteriormente, pode até ser um fator positivo entender a diferença entre os times”.

Ceará

O Ceará, atual campeão da Copa do Nordeste, encara o temido Adauto Moraes, casa da Juazeirense, estádio onde o ‘Cancão de Fogo’ costuma fazer grandes jogos, mesmo contra adversários mais qualificados.

Horácio Neto, repórter da Rádio CBN e do Jornal O Povo, afirmou que o clube cearense vive um momento de reformulação: “Após o fracasso no acesso ano passado e a contratação de Vagner Mancini na reta final da Série B, o treinador junto com a diretoria de futebol contratada (Drubsky, JP Sanches e Haroldo) refez um elenco contratando muitos jogadores a custo zero ou por empréstimo. Do elenco do ano passado, são poucos remanescentes e apenas um considerado titular: Erick Pulga”.

Segundo o repórter, o Mancini poupou os titulares para partida de estreia na Copa do Nordeste, contra a Juazeirense: “O Ceará viajou apenas com os reservas e complementou com 10 jogadores da base. Ao todo 20 atletas relacionados, 19 viajaram, mas o Saulo Mineiro chega hoje na Bahia. O atacante estava acompanhando o nascimento da filha”.

Horácio finalizou destacando que o Ceará deve ir à campo com a seguinte escalação: Richard; JV, Lucas Ribeiro, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Guilherme Castilho e Bruninho; Janderson, Saulo Mineiro e Facundo Barceló. O esquema de jogo deve girar em torno de um 4-3-3 que varia pro 4-4-2 na fase defensiva e pro 3-4-3 na fase ofensiva.

Os jogos

Vitória, Bahia e Juazeirense estreiam na Copa do Nordeste de 2024 neste domingo, 4, mas em horários diferentes. O Leão da Barra e o Esquadrão entram em campo às 16 h, no Estádio Lindolfo Monteiro e na Arena Fonte Nova, respectivamente, e o Cancão de Fogo fará sua estreia às 19 h, no Adauto Moraes.