Saiba quem pagou a fiança para a liberdade privisória de Daniel Alves | A TARDE

A liberdade provisória do ex-jogador Daniel Alves repercute no mundo inteiro. O nome de quem realizou o pagamento da fiança foi revelado. De acordo com o jornalista catari Mabkhout Al Marri, quem desembolsou o valor de 1 milhão de euros (R$ cerca de 5,4 milhões) foi o atacante holandês Memphis Depay, que atualmente defende o Atlético de Madrid. Ele foi companheiro do brasileiro nos tempos de Barcelona.

Depay acumula passagens em clubes importantes como o Manchester United-ING, Lyon-FRA e Barcelona, no qual ficou até a temporada passada. Ele também já defendeu a camisa da seleção da Holanda. Em uma entrevista ao site português Record, Memphis falou sobre o caso Daniel Alves e disse que não abandonaria seus amigos em dificuldades.

“Benjamin Mendy e Dani Alves também estiveram envolvidos em casos criminais, mas isso não significa que tenham deixado de ser meus amigos. Não conheço o Quincy tal como ele é descrito. Isso não significa que eu diga que eles fazem as coisas bem ou que apoio tudo o que os meus amigos fazem. Mas não vou deixá-los”, afirmou.

Daniel Alves deixou a prisão, em que estava desde janeiro de 2023, acompanhado de sua mãe, de sua advogada e de um amigo. Após verificar o pagamento e recolher os dois passaportes do ex-jogador (o brasileiro e o espanhol), a Audiência Provincial de Barcelona, responsável pelo caso, decretou a liberdade do brasileiro.

O Ministério Público da Espanha recorreu da decisão e pediu que Daniel Alves volte à prisão. A Audiência de Barcelona ainda vai analisar o pedido da promotoria.