Salah comenta sobre a guerra no Oriente Médio em mensagem de Natal | A TARDE

Apesar de todas as mensagens festivas em relação ao Natal por parte dos jogadores de futebol mundo afora, o atacante Mohamed Salah, que atua no Liverpool-ING, utilizou as suas redes sociais para deixar uma mensagem de reflexão. Ele lembrou da guerra no Oriente Médio e pediu ao mundo para não esquecer das pessoas que estão sofrendo com os conflitos.

"O Natal é uma época em que as famílias se reúnem e comemoram. Com a guerra brutal em curso no Médio Oriente, especialmente a morte e a destruição em Gaza, este ano chegamos ao Natal com o coração pesado e partilhamos a dor das famílias que estão de luto pela perda dos seus entes queridos. Por favor, não os esqueça e não se acostume com o sofrimento deles. Feliz Natal", publicou o craque egípcio.

No Egíto, Salah sofreu críticas após não comentar sobre a guerra uma semana após o início da guerra. Ele foi comparado a astros do esporte mundial, que foram incisivos nas críticas referentes a guerra.

A imprensa inglesa fez uma comparação da mensagem natalina postada por Salah em 2022, onde ele aparecia com seus familiares. Este ano, a mensagem continha uma foto em preto e branco da árvore de Natal.

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST