Salvador já esta no clima do Brasileiro Escolar de Futsal sub-17 | A TARDE

A Bahia está prestes a se tornar o palco do 1° Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar sub-17, com a chegada neste sábado, 18, das delegações representando 19 estados brasileiros. Este torneio, que promete ser um marco esportivo, reunirá mais de 500 jovens talentos do futsal, entre meninos e meninas, vindos de todos os cantos do país.

A expectativa atinge seu ápice com a cerimônia oficial de abertura agendada para este domingo, 19, às 19h, na imponente Arena de Esportes da Bahia, localizada em Lauro de Freitas. Esta será apenas uma das sedes das acirradas disputas, juntamente com o Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, situado no bairro homônimo, e o Ginásio do SESI na cidade de Simões Filho. Os estádios estão prontos para receberem os embates emocionantes que estão por vir.

O evento inaugural reserva momentos solenes, incluindo o desfile das delegações participantes, o juramento dos árbitros e a presença marcante de autoridades tanto da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) quanto do governo local. Antes disso, no mesmo dia, está agendado o congresso técnico para as 14h, um encontro crucial para alinhar os detalhes operacionais e técnicos do torneio.

Com a promessa de uma semana repleta de habilidade e competição acirrada, os olhos dos amantes do futsal estarão voltados para a Bahia, onde surgirão os futuros talentos deste esporte apaixonante.

Os atletas já estão com as expectativas em alta para buscar um título nacional escolar. Guilherme de Oliveira, da equipe do Espírito Santo e aluno da Escola Deocleciano de Oliveira, em Guaçuí, está feliz em participar e conhecer pela primeira vez Salvador. “Pode ter certeza que viemos aqui para buscar este título para nosso estado”, afirma.

Alguns deles vieram de longe, como o caso de Nicole, da equipe feminina do Amapá. “Estou muito feliz de sair do Amapá e vir aqui para a Bahia. Minhas expectativas junto às minhas amigas e toda equipe é ganhar essas medalhas. Tamo junto”, comentou.

Preparativos – Com o início já nesta segunda-feira, 20, a partir das 9h, a competição terá a participação de 48 equipes masculinas e femininas de diversas escolas da rede de ensino pública e privada do país, proporcionando a diversidade na quadra e o encontro de cultura para os atletas com idade entre 15 e 17 anos.