Salvador promove evento náutico e deve receber 10 mil visitantes | A TARDE

Salvador vai receber a primeira edição do Boat Show na região Nordeste entre os dias 6 e 10 de novembro. O evento será realizado na Bahia Marina, que se transformará na vitrine de uma variedade de produtos e serviços náuticos, além de apresentar as últimas novidades em lazer e esportes aquáticos. A ação contará com a presença de autoridades e especialistas do setor, além de grandes nomes da indústria náutica.

O anúncio do Salvador Boat Show foi realizado no Rio de Janeiro na última quinta-feira, 02, durante o Rio Boat Show, e contou com a participação de representantes da Prefeitura de Salvador, do Grupo Náutica e da empresa parceira AZ Produções. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador (Semdec), Mila Paes, destacou a importância do turismo náutico para a cidade e sua contribuição para a geração de renda, empregos e desenvolvimento.

“Acreditamos muito no potencial do turismo náutico de Salvador. É um segmento importante para o município e para a Bahia como um todo. Levar eventos como o Boat Show é inserir a cidade no circuito nacional e internacional da náutica. Agregar a náutica é também uma forma de gerar renda, empregos e mais desenvolvimento ao município. Estamos muito felizes. Temos retomado o nosso protagonismo como destino turístico conquistando o primeiro lugar no verão em várias plataformas da área e, certamente, a náutica entra para corroborar com isso”, destacou.

O evento contará com uma estrutura especial na Bahia Marina, onde serão apresentadas cerca de 50 embarcações de diferentes modelos e estilos. A expectativa é receber aproximadamente 10 mil visitantes durante os cinco dias de exposição. O Salvador Boat Show faz parte do calendário náutico de 2024, que inclui outros eventos em diferentes cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Itajaí e Foz do Iguaçu.

Francisco Brandão, da AZ Produções, empresa parceira do Boat Show em Salvador, escolhida pelo Grupo Náutica, adiantou novidades. “A maior parte do show será na água. Será uma linda estrutura na Bahia Marina com seus diversos atrativos e ótimos restaurantes. A expectativa, com a entrada e expertise do Grupo Náutica, é que o evento supere o salão feito no ano passado. A intenção é apresentar no boat show de Salvador em torno de 50 barcos e receber cerca de 10 mil pessoas”, anunciou.

Em 2023, os eventos Boat Show atraíram um público de quase 100 mil pessoas. O Boat Show é responsável por 70% de todas as negociações envolvendo embarcações e seus acessórios concretizados no Brasil.

