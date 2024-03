Salvador sedia a 1ª etapa do Circuito Baiano de Tênis 2024 | A TARDE

A 1ª etapa do Circuito Baiano de Tênis 2024 promete agitar os amantes da modalidade. A competição terá início nesta sexta-feira, 15, nas quadras da Arena Parque Santiago, no bairro de Brotas, em Salvador, com jogos até o mês de abril. A cerimônia de abertura da competição será às 19h, com um coquetel, entrega de kits e ações para o público presente.

As primeiras eliminatórias terão jogos nesta sexta, com complemento na manhã e tarde deste sábado, 16. As partidas retornam na segunda-feira, 18. São mais de 150 tenistas confirmados, com 171 inscrições na categoria simples.

Além de profissionais da capital, o torneio terá tenistas de Lauro de Freitas, Camaçari, Dias D’Ávila e Feira de Santana. Com aval da Federação Bahiana de Tênis (FBT), a 1ª etapa do Circuito Baiano de Tênis garante pontuação no ranking nacional nas classes simples masculinas (1ª a 5ª), femininas (1ª a 3ª) e iniciante.

Os jogos de duplas ocorrerão entre os dias 5 e 7 de abril e contará com 72 atletas. Além dos jogos, o público vai curtir atrações musicais, degustação gastronômica, entrega de brindes e a cerimônia de encerramento com a premiação dos campeões e vices.