Salvador sedia Campeonato Baiano de Natação Mirim à Sênior

Começa nesta sexta-feira, 9 e vai até domingo, 11, o Campeonato Baiano de Natação Mirim à Sênior, Troféu Carlos Henrique Pereira. A competição vai reunir 350 atletas na Piscina Olímpica da Bahia, localizada na Avenida Bonocô.

A programação prevê início com a primeira etapa a partir das 18 horas, sábado, pela manhã e tarde, a partir das 8h e a partir das 14h30, e no domingo a partir das 8h, a última das quatro etapas do Campeonato Baiano.

A competição, a mais importante do primeiro semestre, encerrando a primeira metade do ano, contará com a presença da atleta Celine Bispo, destaque na principal competição do país — Troféu Brasil — há duas semanas, em Recife.

Celine foi campeã brasileira dos 50 metros borboleta, além de uma medalha prata 100m borboleta e um bronze nos 100m livre. Com os resultados, ela garantiu vaga para as seleções brasileiras que vão disputar o Campeonato Mundial Absoluto e o Mundial Júnior.

A atleta do Yacht Clube da Bahia (YCB) é uma das estrelas que estará presente na competição desde final de semana e será recebida com festa pela comunidade local. A entrada do evento é gratuita.

"Essa é a última competição do semestre. Importantíssima para os atletas que ainda buscam índice de participação dos campeonatos brasileiros de categoria, além de ser a prova final seletiva para montagem da seleção baiana, que vai disputar em julho o campeonato norte nordeste de natação por seleções. Então estamos muito otimistas com os resultados, já que os atletas entram numa fase de polimento para alcançar os melhores tempos da temporada até então", afirmou Diego Albuquerque, presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA)