Salvador será palco de encontro para Gamers neste domingo

Os entusiastas dos jogos eletrônicos poderão desfrutar de mais de oito horas de evento neste domingo, 30. O encontro chamado de Nave Arena CWG, programado para Arena Fonte Nova, contará com a presença de influenciadores renomados, além de sorteios de brindes. Para os competidores, haverá disputas acirradas em várias modalidades com uma premiação total de mais de 1,5 mil reais.



A variedade de jogos disponíveis será um dos destaques do evento, com opções para agradar a todos os gostos. Os fãs de títulos como Valorant, League of Legends, TFT, FIFA23, Mortal Kombat 11 (PS5), Street Fighter V (PS5), FreeFire, Just Dance, Flash and Blood (cardgame), Pokemon (cardgame), The King of Fighter (fliperama) e muito mais, terão a oportunidade de se divertir e competir nos seus jogos favoritos.

O Community Day será iniciado pontualmente às 11h, e você pode garantir seus ingressos com antecedência através do site www.navearenacwg.com. Não há restrição de idade para participar do evento, todos são bem-vindos!

No entanto, para participantes com 15 anos ou menos, é necessário estar acompanhado por um maior de idade legalmente responsável. Ambos devem possuir ingresso e portar um documento com foto para acessar o evento.

Para crianças com até 6 anos, o acesso é livre, mas é importante que estejam acompanhadas dos responsáveis e que estes apresentem seus ingressos e documentos de identificação.

COMMUNITY DAY - NAVE ARENA CWG

​Data: 30 de julho de 2023 (Domingo)

Horário: Abertura dos portões 11h

Local: Arena Fonte Nova. Setor ACESSO NORTE. Entrada EDG, ladeira da fonte.

Ingressos: www.navearenacwg.com Ingresso Competidor - Acesso + Inscrição em 1 modalidade: R$40,00. Meia solidária (mediante doação de 2 kg de alimento não perecível), R$20,00. Ingresso Espectador - Acesso ao evento: R$20,00. Meia solidária (mediante doação de 2 kg de alimento não perecível), R$10,00.