Sampaio vence Sesi para assumir liderança da LBF | A TARDE

O Sampaio Basquete derrotou o Sesi Araraquara por 79 a 75, na noite deste sábado (25) em Araraquara, para assumir a liderança da Liga de Basquete Feminino.

PLACAR FINAL! ⏰️@SesiAraraqBasq 75×79 @SampaioBasket



VIRA, QUE VIRA, PAIÔ! 🇧🇴



Atrás por 14 pontos no placar, o tricampeão tem reação heroica no fim e, com 3 bolas de três seguidas de Cacá, vira em SP e segue com a melhor campanha da LBF CAIXA! 🦈



📸 @serginhopaulino pic.twitter.com/MWAF6Od3lm — Liga de Basquete Feminino (@LBF_Oficial) May 26, 2024

Com o triunfo fora de casa a equipe maranhense chegou aos mesmos 33 pontos do Ituano, que bateu o Ponta Grossa por 76 a 73, também neste sábado. Porém a Bolívia Querida assumiu a ponta da classificação por ter menos partidas disputadas.

Apesar de ver sua equipe sair com a derrota, a ala Emanuely De Oliveira foi a cestinha do confronto com 21 pontos. Pelo Sampaio Basquete o destaque foi a armadora Cacá Martins, que somou o total de 19 pontos.

