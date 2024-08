"Se não dá pra ganhar, a gente empata", diz Wagner Leonardo; entenda

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O capitão do Vitória, Wagner Leonardo, comentou sobre o polêmico lance do segundo gol do Cruzeiro no empate por 2 a 2, na noite desta segunda-feira, 19, no Barradão. Segundo o zagueiro, houve uma possível carga do atacante Dinenno sobre Léo Naldi, que teria dificultado a disputa de cabeça no lance. "A nossa reclamação foi de uma possível carga do Dinenno no Léo Naldi, impossibilitando ele de subir para fazer o cabeceio. Eu estava de frente, para mim, achei que teve carga", explicou Wagner, que ainda vai analisar o lance com mais calma.

Além da polêmica, Wagner Leonardo destacou a importância de pontuar contra equipes de alto investimento, como o Cruzeiro. "A gente joga contra uma equipe milionária. Tem combinado que a gente tem que pontuar, deixar de perder muitos jogos e começar a pontuar. Se não dá pra ganhar, a gente empata. Então, hoje a gente pontua, nos tira da zona, nos dá mais uma semana de tranquilidade pra trabalhar", afirmou o capitão, ressaltando a importância do resultado para a moral da equipe.

Pensando no próximo desafio contra o São Paulo, Wagner Leonardo frisou a necessidade de se concentrar no trabalho e lidar com as ausências, como a de Neris, expulso na partida. "Não podemos lamentar, né? Temos o Edu à disposição, né? Então a gente vai trabalhar pra suprir essa ausência e poder fazer uma grande partida", concluiu, mostrando foco na recuperação e continuidade da boa fase do time.