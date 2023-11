Secretário nacional destaca importância do futsal e projeta 2024 | A TARDE

De fora dos Jogos da Juventude de 2023, o futsal ganhou uma competição especial envolvendo jovens de 17 anos. Com o apoio do Governo Federal e estadual da Bahia, foi criada a 1ª edição do Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar sub-17,que ocorreu do dia 19 e teve o seu encerramento no dia 25 de novembro.

O secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, José Luis Ferrarezi, destacou a importância da competição para o desenvolvimento dos jovens.

“O futsal é fundamental na formação esportiva de nossos jovens, pois tem capacidade de trabalhar habilidades como a disciplina, de formar caráter e também de contribuir com novos atletas para o Brasil. Ele é tão importante, que há escolas que fornecem bolsas de estudos e ajudam na formação acadêmica de praticantes de futsal”.

A criação desta competição fez com que atletas com até 17 anos de 19 estados do Brasil entrassem em quadras no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, no Ginásio Arena de Esportes da Bahia e no Ginásio do SESI em Simões Filho.

Sobre o futuro da competição, o secretário acredita em uma volta aos Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil.

“Estamos em tratativas com o COB para que o Futsal volte a fazer parte dos Jogos da Juventude em 2024. Acreditamos que isso será possível, pois o futsal um dia será modalidade olímpica e o COB tem que ser parceiro nesse projeto”.

O I Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17 é uma competição promovida pelo Ministério do Esporte, com a parceria da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e da Federação Baiana de Futebol de Salão (FBFS).